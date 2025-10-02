2日朝早く、新庄市の住宅と隣接する小屋の2棟が全焼した火事で、この家に住む85歳の男性が火事に気付き、周囲に注意を呼びかけていたことがわかりました。この火事によるけが人はいませんでした。警察と消防によりますと、午前5時半過ぎ、新庄市金沢の大場正義さんの家から火が出ているのを、大場さんが気付き、周囲に注意を呼びかけました。大場さんの火事触れを聞いた近所の人が消防に通報し、火は駆け付けた消防によりおよそ3時