人気ロックバンド「THEORALCIGARETTES」のボーカル、山中拓也（34）が2日、自身の公式インスタグラムを更新。モデルでタレントの永田レイナ（33）との結婚を報告した。山中は「皆さんにご報告！！」とファンへ呼びかけ。「いつも応援してくださっている皆さまへ」とつづった。「この度、わたくし山中拓也は永田レイナさんと入籍いたしました」と書き出して結婚報告。「過去のTHEORALCIGARETTESのライブで、『結婚し