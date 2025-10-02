内閣府が２日発表した９月の消費動向調査は、今後半年間の暮らしの見通しを聞いた「消費者態度指数」（２人以上の世帯、季節調整値）が前月より０・４ポイント高い３５・３だった。２か月連続で上昇した。消費者心理の基調判断は「持ち直しの動きがみられる」で据え置いた。