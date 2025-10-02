2日朝、新潟県では激しい雨や雷雨となったところがありました。午後にかけては、北海道や東北で急な雷雨に注意が必要です。2日朝、新潟県では局地的な激しい雨が降り、一時、新潟・柏崎市では土砂災害警戒情報が出されました。今後は北海道や東北を中心に、午後にかけて局地的に激しい雨が降る見込みです。3日朝までの予想雨量は、青森・秋田・山形などで60mmなどとなっています。また1日に猛烈な雨が降り、冠水被害などが相次いだ