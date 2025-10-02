寒い季節のインナー選びに迷う女性へ朗報です。累計1600万枚以上を売り上げたベルメゾンの大人気シリーズ「ホットコット」と、血行促進をサポートするリライブ加工が初のコラボレーション♡肌にやさしい綿混素材と、遠赤外線効果を兼ね備えた機能性が融合し、着るだけで冬を快適に過ごせるインナーが誕生しました。忙しい日々をサポートしてくれる新しい1枚に注目です。 ベルメゾン人気