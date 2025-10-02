みなさんの周りに、甘え上手な人はいますか。相手を頼っているにもかかわらず不快感を与えず、むしろ「助けてあげたい」と思わせる人っていますよね。ママスタコミュニティにも、あるママからこんな質問が寄せられました。紹介します。『ママ友の中に、人に甘えるのがとても上手で、車を持っていなくても自然に誰かに乗せてもらったり、希望のお店にランチに行けたりするママがいます。同じことを自分がしたら図々しいと思われて距