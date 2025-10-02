＜ロッテ選手権初日◇1日◇ホアカレイCC（ハワイ州）◇6566ヤード・パー72＞ 今季1勝の米ルーキー・岩井明愛が好発進を決めた。9バーディ・1ボギーの「64」をマークし、8アンダー・単独首位で2日目に進む。≪写真≫岩井明愛と渋野たちの打痕を比べました舞台はハワイのホアカレイCC。強風が吹き、多くのバンカーや池が選手たちにプレッシャーを与える。さらにグリーンは硬く、芝目もきついため難度が高い。「こんなスコアが