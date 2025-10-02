＜日本女子オープン初日◇2日◇チェリーヒルズゴルフクラブ（兵庫県）◇6616ヤード・パー72＞女子ゴルファー日本一決定戦の第1ラウンドが進行している。午前スタートの全選手がホールアウトし、ツアー未勝利の30歳・安田彩乃が7アンダー・単独首位に立っている。【写真】印象ガラリ中村心がドレスアップしました1打差2位に堀琴音。2打差3位タイに2週連続優勝を狙う菅楓華、桑木志帆、後藤未有、小林光希、木村彩子が続いている