俳優の岡田准一が2日、都内で行われた『マムート秋冬コレクション発表会〜マムート・イノベーション2025〜』に登壇。高さ4.5メートルの氷壁のアイスクライミングに挑戦した。【写真】すごい迫力！高さ4.5メートルの氷壁にアタックする岡田准一マムートは、1862年にスイスでロープメーカーとして誕生したアウトドアブランド。マムート・アンバサダーの岡田は、マムートのハイエンド・コレクション「アイガー エクストリーム」