10月1日、横浜高島屋で行われた横浜大黄金展「黄金のバッター 大谷翔平」お披露目イベントに、北海道日本ハムファイターズの栗山英樹元監督が登壇した。【映像】大谷翔平の等身大黄金像今回、等身大の黄金像を見た栗山は次のように述べた。栗山氏「金になっちゃったね。黄金の（大谷）翔平。（大谷）翔平自体が、すごくうれしいよね。こういう表現をしてもらって。本当に感動しました」また、今年2年連続で50本塁打という偉