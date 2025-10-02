財務省は2日の入札で10年物国債の「表面利率」を1.7%にしました。2008年以来、およそ17年ぶりの高水準です。「表面利率」は債券の買い手に毎年支払われる利息の割合を表すもので、財務省は10年物国債の入札で表面利率を1.7%に設定しました。2008年7月以来、およそ17年ぶりの高水準です。債券市場では、日銀による早期の利上げ観測や財政悪化への懸念などから長期金利が上昇しています。新たな国債の表面利率が市場の金利より低いと