河原の石を投げて川面を跳ねさせる水切りを「スポーツ」として真剣勝負で競う「第２２回仁淀川国際水切り大会」が１２日、高知県いの町の波川公園で開かれる。仁淀川の知名度アップを図ろうと、地域住民らが２００４年に始めたイベントで、約３０人の参加者でスタートしたが、徐々に人気を集め、最大２００人超が参加するまでになった。今回も５日まで、選手登録を受け付けている。（田岡寛久）仁淀川流域の魅力を多くの人に知