歌手小林幸子（71）が1日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。オレオレ詐欺を自ら撃退したことを明かした。小林は「何年か前なんですけどね、家の電話かかってきたんですよ。『母さん？』って。あ〜、オレオレ詐欺。母さんって聞いた瞬間、『母さんだよ』って言ったの私が。『どうした？最近帰ってこないじゃない』って言ったら、（詐欺犯が）『忙しくて仕事がね。順調なんだけどいろいろなことがあっ