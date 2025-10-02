作家の乙武洋匡氏が２日、「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。ガンジーの誕生日にちなんで“非暴力”への思いをつづった。インド独立の父・マハトマ・ガンジーは「非暴力非服従」を提唱したことで知られる。そんなガンジーについて乙武氏は「『ガンジーでも助走つけて殴るレベル』というミームが誕生するほど“非暴力の象徴”として知られるガンジー。１０月２日はガンジーの誕生日ということもあり、『国際非暴力デー』とされて