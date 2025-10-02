【レジェンド雀士からの金言】日本プロ麻雀連盟の第１期生として、その頂点となる鳳凰位を４度獲得。「Ｍリーグ」でもＫＯＮＡＭＩ麻雀格闘倶楽部の精神的支柱としてチームの創成期を支えてきた前原雄大（６８）は、２０２５年にＡ１リーグ（団体の最上位ランク）へ復帰。一時はトータル首位を走っていたが、体調不良のため「全タイトル戦から身を引く事に致しました」と発表し、多くの麻雀ファンに衝撃を与えた。緊急インタビュー