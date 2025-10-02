【モデルプレス＝2025/10/02】乃木坂46の梅澤美波が1日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開し、反響が寄せられている。【写真】梅澤美波「美味しそう」と話題の手料理ズラリ◆梅澤美波「ひとり晩酌」手料理並んだ食卓公開梅澤は「ひとり晩酌」と添え、食卓を公開。ナスの煮浸しや春巻き、トロタクなどの手料理がズラリと並んでいる。この投稿に、ファンからは「手料理どれも美味しそう」「自炊してるの尊敬」「レシ