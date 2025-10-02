高層マンションが立ち並ぶ臨海部から、下町情緒の残る商店街まで、多彩な顔を持つ東京都江東区。近年は交通アクセスの良さや豊富な公園、保育環境の整備を背景に、子育て層が多く住む街でもあります。全国的な少子化の流れの中で、出生数自体は低下しているものの、利便性と自然環境、そして地域のつながりが同居し、人口も右肩上がり。子育て、教育、そして江東区のこれからについて、大久保朋果江東区長にお話をお聞きしました。