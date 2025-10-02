日本サッカー協会は２日、国際親善試合のパラグアイ戦（１０日・パナスタ）、ブラジル戦（１４日・味スタ）に臨む日本代表メンバーを発表した。ＦＣ東京のＤＦ長友佑都は、９月の米国遠征に続き、連続で招集された。南米の強豪と対戦する２試合に向けて、クラブを通して「今回も選出していただき、ＳＡＭＵＲＡＩＢＬＵＥのメンバーとして戦えることを光栄に思います。来年のワールドカップに向け、南米の強豪国と試合がで