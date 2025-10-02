ロッテのドラフト１位・西川史礁外野手＝青学大＝が２日、本拠のＺＯＺＯで行われた全体練習に参加し、残り２試合を残して４安打に迫っている１２０安打到達に意欲を示した。今季通算１１６安打で、４日の日本ハム戦、５日のソフトバンク戦と本拠での残り２戦も「１番・左翼」でスタメン出場が確実。フリー打撃で快音を響かせて「１２０安打は目標の１つでもあるので達成したい。全打席で安打を打てるくらいの準備をしていきた