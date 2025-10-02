日本サッカー協会は２日、国際親善試合のパラグアイ戦（１０日・パナスタ）、ブラジル戦（１４日・味スタ）に臨む日本代表メンバーを発表した。主力では三笘薫（ブライトン）、負傷がちでクラブでも出場時間が限られている主力ＭＦ守田英正（スポルティング）がメンバーから外れた。９月の米国遠征のメキシコ戦で左足首を痛めたＭＦ久保建英（Ｒソシエダード）はコンディション面で不安視されたがメンバー入り。また中村敬斗