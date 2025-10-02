◆米女子プロゴルフツアーロッテ選手権第１日（１日、米ハワイ州ホアカレイＣＣ＝６５６６ヤード、パー７２）第１ラウンドが行われ、岩井明愛（ホンダ）が９バーディー、１ボギーの８アンダー６４をマークし、単独首位発進を決めた。ホールアウト後に中継局ＷＯＷＯＷのインタビューに応じ「２週間前に比べてドライバーがすごく良くなって、パッティングもすごく良かったのでスコアを作れた」と振り返った。前週はオープン