女優の北川景子が２日、都内でシチズン時計社のイベントに出席した。北川は２０１２年から「CITIZEN×C（シチズンクロスシー）」ブランドのイメージキャラクターに就任。仕事だけでなく、結婚、出産も経験した１３年間、北川の横には常に時計があり「色々な人生の節目のそばにいてくれて、あっという間だったけど充実していた」と振り返った。撮影外のプライベートでも時計を購入し、現在２０本以上持っており「アクセサ