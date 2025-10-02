MEGUMIがBarのママに扮し、豪華なお客様とお酒を片手に恋愛や美容、仕事などここだけの話を語り合うトーク番組『MEGUMIママのいるBar』。9月29日（月）に放送された同番組では、美容にこだわりがあるKis-My-Ft2の千賀健永とスキンケア研究家の三上大進がゲストで登場。栄養を気にした食生活を送る千賀だが、意外にも料理は苦手なようで…。【映像】料理ができない千賀の秘策は…今回は美容についてさまざまなトークを繰り広げるな