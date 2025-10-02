今月、滋賀県で開催される国民スポーツ大会、国スポのライフル射撃競技に3年連続で出場する高校生がいます。国際大会でも入賞するなど実力は全国でもトップクラス。最高学年で臨む国スポでの優勝を目指して練習に励む姿を取材しました。 ■エアピストル約5ミリの弾で狙うのは1円玉より小さい的 秋田高校3年の三浦寿花さん。10メートル先の的を撃つライフル射撃競技、エアピストルの選手です。決められた時間内にあ