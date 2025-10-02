ONEWが10月1日にリリースした日本2ndミニアルバム『SAKU』のタイトル曲「花のように」が、『王様のブランチ』（TBS系）10月度エンディングテーマに決定した。 （関連：SHINee ONEW・TAEMIN、新事務所へ移籍ソロ活動の活発化など今後の動向に集まる注目） 同楽曲は、“大切な人と出会えたことは、いつまでも色褪せない大事な思い出になる。あなたの心の中にあの日一緒に見た花はまだ咲いていますか？”という、