ワークマンが続落している。１日の取引終了後に発表した９月度の月次売上高速報で、既存店売上高は前年同月比８．２％増と７カ月連続で前年実績を上回ったものの、サプライズ感はなく利益確定売りに押されている。 セーフティシューズや手袋、工具などの作業関連商品は低調だったものの、リカバリーウェアの販売が好調に推移し売り上げを牽引した。また、残暑が続いたことで、半袖Ｔシャツなどの夏