精工技研が大幅高、一時６８０円高の９５９０円まで上値を伸ばす場面があった。９月下旬から調整色をみせていたが、２５日移動平均線との上方カイ離をほぼ埋めたところで押し目買いを誘い、目先急速に切り返す展開に。光通信用コネクターや検査装置などがデータセンター向けで高水準の需要を獲得している。ＡＩデータセンターの普及加速に伴い課題視されている電力問題でも、同社は画期的な省電力