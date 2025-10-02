松屋はもみ合う展開。１日取引終了後に９月の売り上げ速報を発表。銀座本店は前年同月比２．４％増だった。免税売上高は同７．５％減だった一方、免税売上高を除く国内客の売上高は同９．１％増と好調だった。 出所：MINKABU PRESS