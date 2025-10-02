韓国で数十年間、自分を世話してくれた叔父を殺害した疑いで法廷に立った60代の甥が、1審に続き2審でも無罪を言い渡された。被告人の言動に疑わしい側面はあるものの、彼を犯人と断定するほど直接的な証拠は不足しているという判断だ。【画像】日本旅行中に失踪…韓国青年の“奇妙な”行方不明事件10月1日、法曹界によると、水原（スウォン）高裁・刑事2-3部（パク・グァンソ、キム・ミンギ、キム・ジョンウ判事）は、殺人などの容