（嘉義中央社）南部・嘉義県が今月から関西地方で県産コーヒーのプロモーション活動を展開する。大阪・あべのハルカス近鉄本店のセレクトショップ「神農生活」では半年以上にわたって専門コーナーが設置される予定で、1日に開かれた記者会見で翁章梁（おうしょうりょう）嘉義県長は、嘉義コーヒーの世界的な商機拡大に意欲を示した。嘉義県は昨年10月にも沖縄でプロモーションを行っている。翁県長は、嘉義のコーヒーは台湾トップ