日本サッカー協会は10月２日、ホームのキリンチャレンジカップ２連戦に臨む日本代表メンバーを発表した。森保ジャパンは10日にパラグアイ代表（パナソニックスタジアム吹田／大阪）と、同14日にブラジル代表（東京スタジアム／東京）と対戦。日本と同じく、北中米ワールドカップ出場を決めている南米の強豪２チームとの戦いは、本大会に向けた重要な試金石となる。メンバーには久保や遠藤らが順当に選出。34歳のCB谷口が約１