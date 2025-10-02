芸能界屈指のサッカー通で、J１からJ３まで幅広く試合を観戦。Jリーグウォッチャーとしておなじみの平畠啓史氏がセレクトする「J１月間ベストイレブン」。９月の栄えある11人はどんな顔ぶれになったか。――◆――◆――連戦もあった９月のJ１リーグ。町田、G大阪、神戸、広島は３試合。その他のクラブは４試合を消化。G大阪は３連勝（27節からは５連勝）。そして、鹿島は４連勝で首位に立った９月のベストイレブン、そしてMVP