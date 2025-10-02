「ナ・リーグ・ワイルドカードシリーズ、ドジャース８−４レッズ」（１日、ロサンゼルス）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は試合後、フィリーズとの地区シリーズ第１戦に大谷翔平投手を先発させることを明言した。ポストシーズン初先発となり、初の投打同時出場となる。大谷はワイルドカードシリーズで打者として２試合に出場し、２本塁打３打点で打線をけん引。ポストシーズンで投打同時出場はなく、フィラデルフィアで初