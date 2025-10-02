立憲民主党の安住淳幹事長が２日、テレビ朝日「大下容子ワイド！スクランブル」に出演し、大下アナからの「次の選挙で勝つためには何が必要か」との問いに熱弁をふるった。安住氏は「不思議なんですけど立憲民主党は参議院の比例がものすごく苦手なんです」と振り返った。「３年前も維新に負けてるんです。３年前なんてこの局もそうだけど、みんな次は第１党は維新だって維新の人ばかりテレビに出してたんです。ところが１年半