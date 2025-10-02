Stray Kids（ストレイキッズ）のI.N（アイエン）が、Instagramを更新。アンバサダーを務めるBottega Veneta（ボッテガ・ヴェネタ）をまとった黒ぶちメガネの“爆イケ”ショットを公開した。 【写真】Stray Kidsアイエンの“爆イケ”黒ぶちメガネ姿 / ミラノでのインスタ投稿①～③ ■スキズ・アイエン、特徴的なボッテガ・ヴェネタのサングラスを掛けて登場 現地時間9月27日に、イタリア・ミラノで行われ