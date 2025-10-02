2025年9月30日、声優の内田真礼と石川界人の結婚報告を受け、中国のネットユーザーが祝福コメントを寄せている。同日、2人は両名のX公式アカウントで「皆さまへ」と題し、「突然のご報告となりますがこのたび内田真礼と石川界人は結婚いたしました」と報告。「これまで芸能活動を続けてこられたのは日頃より応援してくださるファンの皆さま、そして支えてくださる関係者の皆さまのおかげだと改めて深く感謝しております。皆さまか