Image: BRIGHT_DIY こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。ペン型電動ドライバーは小物などに扱いやすいのが便利な点ですが、パワー不足を感じることはありませんか？ もちろん大きく本格的な工具にすれば解決しますが、目的の作業に対して使い勝手が悪くなっては本末転倒です。そんなジレンマに挑戦したペン型ドライバー「BOLTZ 37in1 」がmachi-yaに