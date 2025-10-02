2日の外国為替市場のドル円相場は午後2時時点で1ドル＝147円17銭前後と、前日午後5時時点に比べ6銭の小幅なドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝172円70銭前後と18銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース