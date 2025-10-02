軽井沢星野エリア(長野県北佐久郡軽井沢町)にある屋外スケート場「ケラ池スケートリンク」は10月17日、日本一早く紅葉シーズンにスケートが楽しめる施設(屋外型スケート場/同社調べ)として、今シーズンの営業を開始する。紅葉に包まれるケラ池スケートリンク○紅葉に包まれる森のスケート場がオープン今秋は、氷上に紅葉と光が映し出される秋限定のライトアップが新登場し、幻想的なアート空間が広が広がる。また、日中には、紅葉