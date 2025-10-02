Image: 三浦一紀 - Generated with ChatGPT5 ネタ元のAndroid Pliceが韓国メディアからの情報として、Samsung（サムスン）の三つ折り端末の発表時期を報道。いわく、10月31日に発表されそうな気配だとか。APEC 2025にて展示！サムスンの三つ折り端末の発表の場になると言われているのが、10月31日・11月1日に韓国で開催されるAPEC首脳会議！…いや、発表というと語弊があります。APECでは、