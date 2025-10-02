「ナ・リーグ・ワイルドカードシリーズ、ドジャース８−４レッズ」（１日、ロサンゼルス）ドジャースが連勝で地区シリーズ進出を決めた。試合後のクラブハウスではシャンパンファイトが行われ、九回を無失点に抑えた佐々木朗希投手にチームメートが盛大にシャンパンを浴びせた。シャンパンファイトが始まると、スネルや山本、アイアトン通訳らスタッフが次々と佐々木にシャンパンをかけた。右腕も大きな体を縮めながら冷たい