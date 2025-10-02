◇ナ・リーグワイルドカードシリーズ第2戦ドジャース8―4レッズ（2025年10月1日ロサンゼルス）ドジャースの佐々木朗希投手（23）が1日（日本時間2日）、本拠でのレッズとのワイルドカードシリーズ（WCS）第2戦で、リリーフとしてポストシーズン（PS）初登板。9回から5番手としてマウンドに上がり、3者凡退で試合を締めた。チームは連勝で地区シリーズ進出を決めた。相手の流れを完全に断ち切った。8―4の9回、マウンド