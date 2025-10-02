久保建英や遠藤航ら主軸を順当に選出、国内組からは安藤智哉ら6人日本サッカー協会（JFA）は10月2日、キリンチャレンジカップ2025に臨む日本代表（SAMURAI BLUE）メンバー27人を発表した。10月10日にパラグアイ代表と大阪で、10月14日にブラジル代表と東京で対戦。都内で会見を開き、森保一監督と山本昌邦ナショナルチームダイレクターが出席した。今回のメンバーには、クイーンズ・パーク・レンジャーズ（イングランド2部）に