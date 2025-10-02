福岡市中央区で、84歳の男が青果店に隣接する倉庫から果物など約3500円相当を盗み、現行犯逮捕された。防犯カメラには、その大胆な犯行の一部始終が記録されていた。“倉庫荒らし”の瞬間9月28日午後7時半頃、青果店のすぐ隣にある倉庫の防犯カメラが捉えたのは、不審な男の姿。倉庫に現れたキャップをかぶった男は、ライトを片手にウロウロと辺りを物色すると、お目当ての物が見つかったのか、いくつかの商品をトートバッグに入れ