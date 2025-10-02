社会福祉法人ふらっとが、「第1回 ツナガル・ヒロガル アート∞リンクコンテスト」の応募作品をメタバース空間に展示する「アート・リンクミュージアム」を公開しました。VRChatアプリ内で、全国から寄せられたデジタルイラストや生成AIを活用した多様なアート作品を鑑賞できます。 メタバース空間「アート・リンクミュージアム」  公開場所：VRChat (ワールド検索: “artlink”, “artlink museum”)対応機器：PC