三井化学株式会社が展開するバイオマスプラスチック「バイオマス・エボリュー(R)」が、日本航空株式会社(JAL)の貨物ハンドリング用ストレッチフィルムに採用されました。2025年10月より国内空港で順次使用が開始され、これにより年間約50tのCO2排出量削減に貢献します。 三井化学「バイオマス・エボリュー(R)」  採用製品：マスバランス方式によるバイオマス・エボリュー(R)採用企業：日本航空株式会社(JAL)採用用