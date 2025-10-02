ドジャースの夫人会の公式インスタグラムが1日（日本時間2日）に更新され、ワイルドカードを連勝し、地区シリーズ進出を決めたチームを祝福した。ドジャースはこの日、レッズとのワイルドカードシリーズ第2戦に快勝。2連勝でフィリーズとの地区シリーズ進出を決めた。試合後、選手らはシャンパンファイトで地区シリーズ進出を祝い、大盛り上がりした。一方、夫人会のメンバーは熱気冷めやらぬグラウンドで集合写真を撮り、