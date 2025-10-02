大阪府松原市が万博の未利用チケットを金券に交換する取り組みを正午から始めましたが、まもなく定員に達し、受付は終了する見込みです。大阪・関西万博は閉幕日の13日までの予約枠がほぼ満員で、入場予約が取れないなどの事態になっています。このため松原市は、予約されていない未利用のチケットを市内でのイベントなどで使える金券あわせて4000円分と交換する取り組みを正午から始めました。対象は未利用チケットを持っている先