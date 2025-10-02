J1川崎のMF大島僚太が、1日に川崎市内で行われた練習でチームに合流した。負傷離脱していた司令塔の復帰は、シーズン終盤で重要な局面を迎えるチームにとって大きな戦力アップとなる。大島は7月10日の練習中に右ヒラメ筋の肉離れを負い、6月29日のFC東京戦以降、欠場が続いていた。チームが4日に京都戦を控える中、全体練習に合流し汗を流した。練習後に大島は、既に試合に出られるだけのコンディションを整えていることを明かした