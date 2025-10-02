東京・文京区後楽の東京ドームシティと小石川後楽園が共同で、｢夜間特別開園秋の夜長の小石川後楽園｣のライトアップを今年も１０月１０日から２０日の１１日間期間限定で開催する。今年で３回目を迎え、今回のライトアップでは、琵琶湖の唐崎のマツを模した「一つ松」や、不老長寿の願いが込められた「蓬莱島」、水面に月が映し出される「円月橋」などが美しく照らされる。さらに、江戸城下の宴を体感できる企画も満載。ま